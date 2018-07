O resultado veio acima do esperado pela mediana de 16 especialistas consultados pela Reuters, com projeção de superávit de 300 milhões de dólares.

No mês passado, as exportações somaram 20,862 bilhões de dólares e as importações, 19,122 bilhões de dólares, ainda segundo o ministério.

Em outubro, a balança comercial havia registrado déficit de 224 milhões de dólares.

(Por Luciana Otoni)