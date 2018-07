Brasil tem superávit comercial de US$164 mi em março

O resultado veio abaixo do esperado pela mediana dos especialistas consultados pela Reuters, com projeção de saldo positivo de 200 milhões de dólares. Trata-se do primeiro superávit mensal neste ano.

Em fevereiro, a balança comercial havia registrado déficit de 1,28 bilhão de dólares, no pior resultado para meses de fevereiro da série histórica.

No mês passado, as exportações somaram 19,323 bilhões de dólares e as importações, 19,159 bilhões de dólares, ainda segundo o ministério.

(Por Alonso Soto)