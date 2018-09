Brasil tem superávit comercial de US$734 mi na 2a semana do mês A balança comercial brasileira teve superávit de 734 milhões de dólares na segunda semana de novembro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira. A cifra resulta de exportações de 4,356 bilhões de dólares entre os dias 10 e 16, com média por dia útil de 871,2 milhões de dólares, e importações de 3,622 bilhões de dólares, com média diária de 724,4 milhões de dólares. No ano, a balança acumula superávit de 22,031 bilhões de dólares, quase 40 por cento abaixo dos 35,109 bilhões de dólares de igual período de 2007. A expectativa do mercado, segundo o relatório Focus do Banco Central, é de que o ano termine com superávit comercial de 23,8 bilhões de dólares. (Por Daniela Machado)