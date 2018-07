Brasil tem superávit primário de R$5 bi em agosto

O vencimento de juros foi de 13,204 bilhões de reais e, com isso, o país teve déficit nominal de 8,162 bilhões de reais.

Em 12 meses encerrados em agosto, o superávit primário foi equivalente a 1,59 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ante 1,77 por cento do PIB em 12 meses até julho.

A meta do governo para o resultado primário em 2009 é de 2,5 por cento do PIB, mas o resultado pode cair a 1,56 por cento do PIB com o abatimento das despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do projeto "Minha Casa, Minha Vida".

O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público ficou em 44,0 por cento do PIB, mesmo patamar do mês anterior.

No mês passado, o governo central registrou superávit primário de 3,899 bilhões de reais, enquanto os governos regionais fizeram superávit de 1,103 bilhão de reais e as estatais tiveram saldo positivo de 41 milhões de reais.

Em agosto de 2008, o resultado primário havia sido superavitário em 10,084 bilhões de reais.

(Reportagem de Isabel Versiani)