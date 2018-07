Brasil tenta minimizar fator Obama

A eleição para a escolha da sede da Olimpíada de 2016 ofuscou o evento realizado ontem, no Rio, para marcar o lançamento da pedra fundamental da nova sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Embora políticos e dirigentes esportivos demonstrassem otimismo quanto à vitória da candidatura carioca, havia um certo desconforto no ar por causa da confirmação da presença do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sexta-feira, em Copenhague, na Dinamarca.

"Se ele realmente for, e Chicago perder, também terá um ônus igual ou maior a uma eventual ausência sua na eleição", disse o ministro do Esporte, Orlando Silva, para quem o projeto elaborado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) "é muito consistente." O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), teve de responder a várias perguntas sobre o reforço de última hora de Chicago. Primeiro, deixou escapar alguma preocupação com a investida de Obama. Depois, sorridente e diante de vários microfones, declarou em voz alta: "Obama-Chicago contra Lula-Rio, com todo respeito, vai dar Lula-Rio de goleada."

Para o governador Sergio Cabral (PMDB), a atual agenda do presidente americano pode representar um dado novo na eleição. "Temos de estar preparados para tudo. A ida dele vai valorizar a disputa." Até o presidente da Fifa, Joseph Blatter, esteve na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, para prestigiar a festa da CBF. Mas acabou ouvindo perguntas sobre a escolha do Comitê Olímpico Internacional (COI), do qual também é um dos eleitores. "A candidatura do Rio tem muita simpatia no mundo inteiro. Mas simpatia não é suficiente para vencer."

TREINO SECRETO

Em Copenhague, a tensão é tanta que, hoje, o Rio fará um "treino secreto" de sua última apresentação, antes da votação. Nos dias que antecedem a decisão, ninguém quer dar ao adversário informações privilegiadas. Pelas regras do COI, o treino poderia ser aberto. Mas o Rio nem pensa em abrir seu. Ontem, Chicago e Tóquio ensaiaram a portas fechadas.

Japoneses e americanos lotam aviões fretados para levar torcedores para Copenhague. Hoje, um avião 747 fretado pelos americanos desembarca na capital europeia. Com a confirmação de Barack Obama, a delegação americana, deve somar mais de 500 pessoas.

O Japão levará 300 pessoas ao país escandinavo, todos prontos a fazer muito barulho. A delegação brasileira, de cerca de cem pessoas, não prevê fretar avião ou trazer torcedores. Mas a embaixada brasileira em Copenhague promete organizar um carnaval de rua sexta-feira.

COLABOROU JAMIL CHADE