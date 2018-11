Brasil terá a primeira embaixada palestina nas Américas

O Brasil foi o primeiro país sul-americano a reconhecer o Estado palestino com base nas fronteiras anteriores à guerra de 1967.

Depois, Argentina, Uruguai, Bolívia e Equador fizeram o mesmo. Chile, México, Peru e Nicarágua podem também estar considerando o reconhecimento.

Israel diz que a medida é "seriamente prejudicial" ao processo de paz no Oriente Médio, e Washington a classificou de "prematura".

"Agradecemos ao Brasil pelo apoio na construção do Estado palestino. Nós nunca esqueceremos", declarou Abbas, depois de lançar em Brasília a pedra fundamental da sua primeira embaixada no Ocidente.

"Vemos diversos países seguindo o exemplo do Brasil em reconhecer o Estado palestino", afirmou Abbas antes de se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As autoridades palestinas esperam um efeito diplomático dominó para dar validade internacional à sua demanda por um Estado em toda a Cisjordânia e na Faixa de Gaza, territórios que Israel capturou, junto com o leste de Jerusalém, na guerra de 1967.

Negociações de paz diretas retomadas por Washington em setembro, depois de um ano suspensas, ruíram em semanas. A iniciativa norte-americana para manter o processo vivo está num limbo.

Os palestinos rejeitam negociações com os israelenses enquanto não se cessarem os assentamentos judaicos na Cisjordânia. Os palestinos também cobram que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declare quais as fronteiras que ele vislumbra acordar.

Lula despertou surpresa em alguns países ocidentais ao buscar atuar no processo de paz do Oriente Médio. Neste mês, o Mercosul assinou um acordo comercial com a Autoridade Palestina.

Neste ano, Lula irritou Washington ao negociar o programa nuclear iraniano com o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad.

Abbas vai assistir no sábado, primeiro dia no ano, à posse da presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff.

(Reportagem por Raymond Colitt)