Brasil terá campanha para recolher armas de fogo O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto, anunciou hoje a criação de uma rede nacional para o recolhimento de armas de fogo no Brasil. A rede será implementada a partir do dia 6 de maio, mesma data do lançamento da Campanha do Desarmamento, e tem o objetivo de reduzir a violência e a criminalidade no País.