Brasil terá centro internacional de formação em saúde

Batizado de Escola de Saúde Pública da América do Sul, o centro terá apoio da Fundação Oswaldo Cruz e deve ser instalado no Rio. ?O financiamento dos pesquisadores será compartilhado com cada país?, disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. A formação dos gestores prevê a concessão de cem bolsas de pós-graduação por ano para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde dos países sul-americanos.

O projeto faz parte de um programa traçado pela Unasul com o objetivo de diminuir desigualdades regionais na formação de gestores capacitados a promover o acesso da população aos serviços de saúde. Hoje, no Brasil, por exemplo, 455 municípios não contam com nenhum médico. A carência de profissionais é maior nas regiões Norte, Sul e Sudeste, onde 25,7%, 25,5% e 24,4% das cidades não têm nenhum médico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.