Brasil terá população de 254,1 milhões em 2050 Até a metade do século o Brasil terá 254,1 milhões de habitantes. O País terminará 2008 com 194,2 milhões de pessoas, ocupando a quinta posição entre os maiores do mundo em termos demográficos, apontam dados divulgados ontem pelo Fundo da ONU para a População. Até 2050, o mundo passará dos atuais 6,74 bilhões de pessoas para 9,19 bilhões. A taxa de crescimento nos países ricos será de apenas 0,3%, contra mais de 1,4% nos países em desenvolvimento. A média geral será de 1,2%. O Brasil continuará crescendo, mas perderá terreno no ranking, sendo superado por Paquistão e Nigéria. Será apenas o sétimo maior, ao lado de Bangladesh, também com 254,1 milhões de pessoas. Hoje, apenas China, Índia, Estados Unidos e Indonésia têm populações superiores à do Brasil. Até 2010, a taxa de crescimento da população brasileira será um pouco acima da média mundial, com 1,3% de alta por ano, mas inferior à dos demais emergentes. A Índia deve se tornar o país mais populoso, com crescimento de 1,5% e taxa de fertilidade de 2,78%. A população passará do atual 1,1 bilhão para 1,6 bilhão, ultrapassando a China. Em Pequim, graças à política de limitação de filhos, a taxa de crescimento da população é de apenas 0,6% ao ano, passando de 1,3 bilhão em 2008 para 1,4 bilhão em 2050. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.