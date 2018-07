Brasil vai colher 143,8 milhões de toneladas De acordo com o 12º levantamento da safra de grãos feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o País deve colher, na safra 2007/2008, 143,87 milhões de toneladas, 9,2% a mais em comparação à safra anterior. Segundo a Conab, o milho safrinha é o destaque. Com duas colheitas no ano, a cultura participou com 58,59 milhões de toneladas, ou 14% a mais do que na safra passada. Informações, www.conab.gov.br.