Brasil vê com preocupação possível default da Grécia

A avaliação da situação da economia grega foi feita nesta segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante a reunião de coordenação política do governo, comandada pela presidente Dilma Rousseff.

"O governo considera a situação da Grécia muito perigosa. E se a Grécia entrar em default pode levar outros países (da zona do Euro)", disse Vaccarezza à Reuters.

Uma fonte do Palácio do Planalto, que pediu para não ter seu nome revelado, disse ainda que a área econômica recebeu determinação para acompanhar bem de perto os desdobramentos das finanças gregas.

Mais cedo, o ministro das Finanças da Grécia, Filippos Sachinidis, disse que o país tem capital para se financiar até o mês que vem, destacando a necessidade de receber a próxima parcela de empréstimos da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) em breve.

A declaração de Sachinidis confirmou os comentários feitos anteriormente por outras autoridades gregas em condição de anonimato, reforçando que o governo só tem dinheiro para poucas semanas a mais.

Os credores internacionais da Grécia ameaçaram semana passada segurar o pagamento de cerca de 8 bilhões de euros em empréstimos por causa dos descumprimentos de metas fiscais do país.

Ainda nesta segunda, o Ministério de Finanças grego informou que o déficit do governo central cresceu 22 por cento em termos anuais nos primeiros oito meses do ano, mas que o total ainda ficou dentro da meta.

O buraco no Orçamento entre janeiro e agosto cresceu para 18,101 bilhões de euros, ante 14,813 bilhões no mesmo período do ano passado.

Mas o rombo foi menor que a meta revisada de 18,974 bilhões de euros para os primeiros oito meses do ano, segundo o Ministério.

(Reportagem de Jéferson Ribeiro)