Brasil vê exportações em 2014 no nível dos últimos dois a três anos

As exportações ficaram em cerca de 242 bilhões de dólares em cada um dos últimos dois anos e totalizaram 256 bilhões de dólares em 2011, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Sem precisar valores nem fornecer estimativas para importações ou saldo da balança comercial neste ano, Godinho disse a jornalistas que trabalha com estimativa de aumento da safra de grãos e câmbio mais favorável em 2014, beneficiando as vendas externas.

Por outro lado, o secretário estima uma acomodação de preços de commodities agrícolas em 2014 em patamares inferiores aos do ano passado, além de estabilidade nos preços do minério de ferro.

Outro desafio está nas incertezas sobre recuperação dos EUA e da zona do euro, e a tendência de menor expansão na China, segundo Godinho.

(Por Leonardo Goy)