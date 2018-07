Brasil vence Itália e defenderá ouro no vôlei masculino

O Brasil derrotou a Itália nesta sexta-feira e vai poder defender o seu ouro olímpico no vôlei masculino. Com a vitória na semifinal, no mínimo a medalha de prata já está assegurada. A final do vôlei masculino da Olimpíada de Pequim será no domingo contra os Estados Unidos, que derrotaram a Rússia por 3 sets a 2. A partida contra a Itália - que o Brasil havia vencido na final de Atenas 2004 - foi difícil. O Brasil começou a semifinal perdendo o primeiro set para a Itália por 25 a 19. No segundo set, a equipe do técnico Bernardinho se recuperou e empatou o confronto, com parcial de 25 a 18. A seleção fechou o jogo com 25 a 21, no terceiro set, e 25 a 22, no quarto. O Brasil busca em Pequim o seu terceiro ouro olímpico. A seleção masculina foi campeã em Barcelona 1992 e Atenas 2004. Em Los Angeles 1984, o Brasil foi medalha de prata, ao perder para os Estados Unidos - os adversários de domingo. Pela primeira vez na história das Olimpíadas, o Brasil fará as duas finais do vôlei de quadra. No vôlei feminino, o Brasil disputa o ouro no sábado, também contra os Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.