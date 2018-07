Brasil verá lua nascer eclipsada

A maioria dos brasileiros verá a Lua nascer eclipsada hoje. O fenômeno ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, com nosso planeta no meio.

As regiões que poderão observar o eclipse do início ao fim estão na África, no Oriente Médio, na Ásia e na Oceania. A América do Norte não conseguirá ver o fenômeno. Os europeus, assim como os brasileiros, só verão o fim.

Em setembro de 2015, o País poderá acompanhar um eclipse lunar completo.

Na capital paulista, a Lua nascerá - coberta pela sombra da Terra - às 17h25. Dois minutos depois, o Sol vai se pôr. Portanto, o satélite estará escuro, mas o crepúsculo ainda iluminará o céu por alguns minutos. "O grande desafio para os observadores será notar que a Lua já está lá. Ela vai estar bem apagada", avisa Paulo Sérgio Bretones, astrônomo da UFSCar.

A observação do fenômeno poderá ser feita com binóculos, lunetas e telescópios amadores.