Brasil vira figurinha fácil na Inglaterra

Amistoso da seleção? O torcedor nem se preocupa mais em buscar informações que outrora causavam euforia e ansiedade. Bastava a CBF anunciar um jogo do Brasil e os fãs corriam para saber se seria em seu Estado e ficavam aflitos com a possibilidade de não conseguir ingressos para ver os ídolos de perto. Nos últimos anos o panorama mudou. Sem contar os jogos das Eliminatórias, em que é obrigada a atuar no País, a seleção tem jogado mundo a fora.

Na terça-feira, entretanto, o time do técnico Dunga não estará tão longe do seu "lar"" ao enfrentar a Irlanda. Londres, afinal, tem sido calorosa (apesar do frio da cidade) e receptiva com a "amarelinha".

A capital inglesa vai receber o Brasil pela sétima vez desde 2006. O Emirates Stadium, palco do Arsenal e do confronto de terça, já recepcionou a seleção em quatro ocasiões. No mesmo período, o torcedor brasileiro só teve o gostinho de assistir a um amistoso: na goleada de 6 a 2 sobre Portugal, no Distrito Federal, em novembro de 2008.

A explicação é uma só: dinheiro. A empresa suíça Kentaro, que tem filiais em Londres, é a responsável pelos amistosos do Brasil no exterior e comprou da CBF os direitos de organizar o "Brazil World Tour". Dos 25 amistosos feitos desde 2006, 17 foram na Europa, 4 nos EUA, 3 no Oriente Médio e 1 no Brasil.

Dunga já disse várias vezes que prefere atuar no País. Mas os jogadores, a maioria na Europa, têm opinião contrária. É muito mais fácil pegar um avião da Itália e dar um pulo em Londres, por exemplo. Na atual seleção, apenas três terão de encarar viagem de cerca de 12 horas do Brasil até a Europa: Robinho, Adriano e Kleberson.

O jogo é só daqui dois dias, mas o Emirates Stadium nem parece que vai receber a seleção. Na entrada principal, sexta-feira, as bilheterias estavam fechadas e em obras. Eram dois bilheteiros e nenhuma fila. A maioria dos ingleses usa a internet para as compras. Mas alguns torcedores foram ao estádio para garantir as entradas.

Entre os compradores para o jogo, uma senhora se destacava nas vazias ruas. "Não estou aqui por causa do Brasil. Sou irlandesa e vim comprar os ingressos para meu marido e meus dois filhos"", falou. "É um presente para eles.""

Conhecedor do Emirates Stadium, o volante Denílson, do Arsenal, afirmou que nada de especial está sendo programado e que os londrinos já se acostumaram a ver o Brasil. "É normal, não tem diferença nenhuma"", disse ao Estado. O estádio tem capacidade para 60 mil torcedores e os ingressos custam a partir de 37 libras (R$ 108).

GRAFITE CONVOCADO

Para suprir a ausência de Luís Fabiano, contundido, Dunga chamou Grafite, do Wolfsburg. É a segunda convocação do jogador (a outra foi contra a Guatemala em 2005, na despedida de Romário), que sonha: "Se estou na seleção, posso sonhar em disputar a Copa."" O meia Carlos Eduardo, do Hoffenheim, também foi chamado.