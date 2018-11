BrasilAgro desiste de realizar oferta de ações

De acordo com informações da entidade, a solicitação de cancelamento teria sido feita na noite de sexta-feira, dia 13. A minuta do prospecto da oferta também não está mais disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa de propriedades agrícolas entrou com pedido para realização da oferta em janeiro, mas, no início de fevereiro já havia solicitado a prorrogação do prazo para realizar a operação.

Representantes da BrasilAgro no estavam imediatamente disponíveis para comentar as razões que levaram ao cancelamento da oferta.

No prospecto preliminar, a companhia afirmava que cerca de 70 por cento dos recursos obtidos com a oferta seriam utilizados para aquisição de propriedades rurais subutilizadas ou não-produtivas.

A operação estava sendo coordenada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch (líder), BTG Pactual e JPMorgan.

A BrasilAgro diz ser uma das líderes no país em quantidade de terras agricultáveis, com foco em aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária.

(Por Vivian Pereira; Edição de Vanessa Stelzer)