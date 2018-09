Brasilândia recebe exposição de fotos de natureza de Valdir Cruz A Casa de Cultura da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, recebe a partir de quarta-feira a mostra Águas e Árvores, do fotógrafo Valdir Cruz. Serão expostas 16 imagens do fotógrafo, que tem como foco o povo, a arquitetura e a paisagem do Brasil. De 1994 a 2000, Cruz se dedicou ao Faces da Floresta, projeto que documentou a vida dos povos indígenas do norte da Amazônia.