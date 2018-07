Brasileira acusada de narcotráfico é presa na Bolívia Uma narcotraficante brasileira que era procurada pela polícias federais da Bolívia, do Brasil e do Peru foi capturada no fim de semana em Izozoca, a 250 km de Santa Cruz, com US$ 500 mil. Maria Luiza Almirão dos Santos, a Branca, foi detida com outros quatro brasileiros e dois bolivianos. No local, ainda foram apreendidas 5 toneladas de produtos químicos usados para preparar cocaína, além de radiocomunicadores, revólveres e escopetas. O dinheiro achado com Branca seria usado para comprar pasta-base de cocaína no Peru. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.