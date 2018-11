Brasileira de 114 anos é pessoa mais velha do mundo, diz Guinness

O Guinness World Record reconheceu a brasileira Maria Gomes Valentim, de 114 anos e 313 dias, como a pessoa mais velha do mundo.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira no site da empresa, responsável pela publicação de um famoso anuário de recordes.

Maria nasceu em 9 de julho de 1896 na cidade de Carangola (MG), onde mora até hoje. Ela se casou em 1913 com João Valentim, ficando viúva em 1946. Com seu marido, Maria teve um filho, quatro netos, sete bisnetos e cinco tataranetos.

De acordo com o Guinness, Maria atribui a sua longevidade a uma dieta saudável - ela diz que come um pãozinho toda manhã com café, frutas e, ocasionalmente, leite com linhaça.

A recordista afirma que consegue comer sem a ajuda de ninguém e ainda se dá ao luxo de beber uma taça de vinho ocasionalmente.

Com seu recorde, Maria superou aquela que se acreditava ser a pessoa mais velha do mundo: a americana Besse Cooper, que mora na cidade de Monroe (Estado da Geórgia, sul do país), 48 dias mais nova que a brasileira.

De acordo com o Guinness World Record, esta é a primeira pessoa "supercentenária" (com 110 anos ou mais) nascida no Brasil a receber reconhecimento oficial.

De acordo com o Guinness World Record, esta é a primeira pessoa "supercentenária" (com 110 anos ou mais) nascida no Brasil a receber reconhecimento oficial.

A empresa afirma que 99% das pessoas que alegam ter 115 anos ou mais mentem ou não têm documentos para comprovar a idade.