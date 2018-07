Brasileira desaparece durante cruzeiro na Itália Laís Santiago dos Santos, de 21 anos, garçonete do navio Costa Mágica, está desaparecida desde as 18 horas de sexta-feira. A família dela, que mora em Santos (SP), foi informada pela Infinity Brazil, empresa responsável pelo recrutamento da jovem, no sábado à tarde. O último contato de Laís com a família foi realizado no dia 23 de maio. "A mãe dela está muito doente e, quando soube da notícia, piorou", afirmou a madrinha de Laís, a dona de casa Vânia da Silva. Segundo ela, Laís não sabia do estado de saúde da mãe.