Brasileira é acusada de matar namorado em Portugal

Segundo jornais portugueses, uma mulher brasileira foi acusada de ter matado seu namorado, o português Jorge Viegas, na tarde de domingo passado, na cidade de Carcavelos, a cerca de 12 quilômetros de Lisboa. De acordo com reportagens da imprensa local, a mulher sofreria maus tratos e teria cometido o crime "em legítima defesa". Um repórter do jornal Diário de Notícias descreve conversas com vizinhos do casal que afirmam que Viegas era violento e impedia a mulher de conversar com outras pessoas. A própria brasileira teria contado ao jornal Correio da Manhã que sofria maus tratos e que apenas conseguia conversar com outras pessoas quando o namorado não estava em casa. "Legítima defesa" Antes de ser retirado do ar, um perfil da brasileira no site português de relacionamentos Netlog afirmava que ela é professora, tem 47 anos, vive em Carcavelos e estava procurando trabalho. Ainda de acordo com a mídia portuguesa, a brasileira estaria ilegalmente no país, desempregada e dependia do namorado. Após ter esfaqueado o companheiro, ela teria corrido para um restaurante vizinho e pedido ajuda. As descrições da polícia são de que Viegas foi encontrado vivo e que a própria mulher teria tentado estancar o sangue com almofadas. Ele chegou a ser levado para um hospital na região, mas não resistiu ao ferimento. Os policiais não prenderam a brasileira, porque havia indícios suficientes para alegar "legítima defesa" e ela foi apenas indiciada e deverá responder ao processo em liberdade. A Polícia Judiciária portuguesa afirmou que o caso está sob segredo de Justiça e que não pode confirmar as informações e nem o nome da brasileira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.