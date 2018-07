Brasileira é encontrada morta em Orlando, na Flórida

Dona de uma casa de massagem chamada Brazilian Touch, Jorgete travava uma disputa judicial com Gould para conseguir pensão, de acordo com as autoridades. Ela também o acusava de violência doméstica e disse no passado ter sido ameaçada de morte.

Em depoimento no ano passado, Jorgete disse "ter recebido centenas de ligações e mensagens de texto todos os dias. Ele também aparecia sem ser convidado em casa todos os dias". Até agora, a polícia não conseguiu localizar Gould. A criança está sob guarda da Justiça.