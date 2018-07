Brasileira é premiada por sociedade científica

A Royal Society of Chemistry, uma das mais antigas e prestigiadas sociedades científicas do mundo, concedeu à pesquisadora Vanderlan Bolzani, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), o título de fellow ? que a distingue como um dos 64 membros honorários da instituição ?, inédito na América Latina. Para conceder a distinção, entregue anualmente, a sociedade mantém um comitê que analisa o desempenho dos 46 mil cientistas associados em todo o mundo. Vanderlan é docente do Instituto de Química do câmpus de Araraquara da Unesp e vice-diretora da agência de inovação da instituição. Entre os ganhadores do título estão vários prêmios Nobel, como Martin Chalfie (2008).