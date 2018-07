Brasileira ferida em atentado no Paquistão passa bem

A brasileira ferida no atentado ocorrido na embaixada da Dinamarca em Islamabad, no Paquistão, nesta segunda-feira, 2, ainda está hospitalizada, mas passa bem. Maria Iraíse Nobre, de 43 anos, continua na unidade de tratamento intensivo do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão, mas deve ser transferida na terça. Veja também: Após ataque, Noruega e Suécia fecham embaixadas no Paquistão Atentado contra embaixada no Paquistão fere brasileira Maria Iraíse mora há 12 anos no Paquistão e é contadora da embaixada da Dinamarca. A explosão de um carro-bomba ao lado da embaixada provocou a morte de pelo menos seis pessoas e deixou cerca de 30 feridos. A brasileira também desenvolve um trabalho social, na cidade de Rawalpindi, periferia de Islamabad, como missionária ligada a um movimento católico. Segundo relato da própria Maria Iraíse a representantes da embaixada do Brasil em Islamanabad, ela estava trabalhando no momento da explosão, e seu rosto foi atingido por estilhaços. Ela contou que, felizmente, estava distante da parede de seu escritório, que desabou em função da explosão. Ainda não está claro quem teria realizado o atentado, já que os principais grupos militantes do Paquistão declararam um cessar-fogo recentemente. Islamabad foi palco de demonstrações contra a Dinamarca no passado por causa da republicação de charges polêmicas com o profeta Maomé em jornais dinamarqueses. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.