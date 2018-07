Brasileira não estava grávida, diz polícia suíça A advogada brasileira Paula Oliveira, que na noite de segunda-feira teria sido atacada por skinheads em uma estação ferroviária nos arredores de Zurique, não estava grávida, segundo a polícia suíça. Paula, de 26 anos, afirmou que estava grávida de gêmeas e teria abortado depois do suposto espancamento por neonazistas. O primeiro relatório da polícia de Zurique sobre o ataque contra a brasileira Paula Oliveira, divulgado ontem, dizia que as ?circunstâncias dos ferimentos não estão claras? e não confirmava que Paula fora vítima de violência xenófoba. A polícia de Zurique disse que ?investiga em todas as direções?. No comunicado, evitou classificar a agressão como ataque racista. O relatório policial também afirma que os ferimentos foram ?superficiais? e não confirma as ?implicações médicas? do suposto ataque. Paula teria sofrido um ataque na noite de segunda-feira numa estação de trem na periferia de Zurique. Ela se apresentou à polícia com cortes em todo corpo, alguns formando a sigla SVP, iniciais do Partido do Povo Suíço, de extrema direita. Paula, uma advogada que trabalhava numa multinacional, diz ter sido atacada por três skinheads.