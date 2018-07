Brasileiras vencem campeãs olímpicas e vão à final inédita no vôlei

O Brasil derrotou a China nesta quinta-feira e assegurou, no mínimo, a medalha de prata no vôlei feminino na Olimpíada de Pequim. A equipe brasileira venceu as chinesas - atuais campeãs olímpicas - por 3 a 0, com parciais de 27-25, 25-22 e 25-14. A disputa pelo ouro - inédita para o vôlei feminino do Brasil - será contra os Estados Unidos, que derrotou Cuba por 3 a 0 (25-20, 25-16 e 25-17). A final será no sábado. Apesar de ganhar todos os sets contra a China, a partida foi difícil. O ginásio estava lotado com torcedores chineses. No primeiro set, as brasileiras estiveram atrás no placar quase todo o tempo e só conseguiram virar no final. O segundo set também foi difícil. O Brasil só encontrou alguma facilidade no último set, quando abriu vantagem logo cedo. Mesmo se perder a final contra os Estados Unidos, a equipe feminina de vôlei já conseguiu o melhor resultado da sua história em uma Olimpíada. O Brasil já foi medalha de bronze no vôlei feminino em Atlanta 1996 e Sidney 2000. Em Atenas 2004, a equipe havia perdido para a Rússia, que foi medalha de prata na ocasião. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.