Brasileiríssimos

Em sua terceira edição, a Casa Brasil, feira que aconteceu entre os dias 2 e 6 em Bento Gonçalves (RS), consolida sua posição de mais representativa vitrine da produção nacional de móveis e acessórios para decoração. Um ponto de convergência para designers, fabricantes e lojistas que, a cada ano, se dirigem em maior número à cidade gaúcha para conhecer, em primeira mão, as novidades produzidas por fabricantes de todo o País.

Com expectativa de superar os 18 mil visitantes de sua última edição, que ocorreu em 2009, a feira, organizada pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves, cresceu não só em tamanho - este ano o evento recebeu um número 30 % maior de participantes -, mas também em expressão. Além da presença de marcas internacionais, como as italianas Magis e Diesel, era perceptível, em todos os estandes, a preocupação com critérios mais eficientes de apresentação e segmentação dos produtos.

Mais uma vez, expositores tradicionais como a Schuster e a Saccaro fizeram da madeira e das fibras naturais as grandes estrelas de suas coleções. O mesmo acontecendo com a m ao quadrado e a Punto Mobile, duas estreantes no evento. Entre os materiais sintéticos, o acrílico, manipulado com maestria pela Allê Design, e o plástico reciclável, uma das novidades da Punch, de Zanini de Zanine, foram destaques.

Dedicado a difundir diferentes concepções de design, um pavilhão inteiro - elaborado pelo estilista Jum Nakao em parceria com as arquitetas gaúchas Tina e Lui - foi destinado à apresentação de produtos inspiradores, sob os mais diferentes aspectos: dos novos materiais e tecnologias propostos pelo escritório Material Connexion de Nova York, ao desenho sensual e rústico das rendas selecionadas por Ricardo Imbroisi para compor a mostra Desenho de Fibra.

Talento nacional. Ainda no espaço, um setor específico reuniu 17 estúdios de design, apresentando a produção de alguns dos melhores profissionais autônomos em atividade no País, com o objetivo conjunto de incentivar o talento nacional e promover um contato mais próximo entre os criadores e potenciais fabricantes. Uma iniciativa bem-sucedida, que, segundo muitos dos participantes, promete render bons frutos.

Reunidos por assuntos abordados, nesta edição especial do Casa você confere os principais lançamentos da feira Casa Brasil, que devem chegar ao mercado nacional nos próximos meses. Móveis, acessórios e luminárias produzidos para diferentes contextos, mas que guardam um traço em comum: o compromisso com a exclusividade e a inovação, entendidos aqui como requisitos fundamentais de qualquer produto que se pretenda de bom design.

Sem dúvida, um promissor começo.