Brasileiro acusado de atentado vai a julgamento nos EUA Está marcado para a manhã de hoje em Boston, nos Estados Unidos, o início do julgamento do brasileiro Joel Lemos, de 38 anos, acusado de um atentado à bomba contra outro brasileiro naquele país. Em 2006, Lemos, natural da cidade catarinense de Criciúma, explodiu o carro do mineiro Fernando Araújo, que escapou com vida da explosão, mas ficou com seqüelas em um dos olhos. Por ter usado artefatos explosivos, ele pode ser condenado por terrorismo. A família de Lemos, no entanto, acredita que o crime tenha sido passional, pois Araújo tinha um relacionamento com a americana Cheri Ellis, que é ex-namorada dele. Ontem foram escolhidas as 14 pessoas que irão compor o júri e foram apresentadas listas de possíveis testemunhas. A irmã de Lemos, Dinagel Lemos de Lima, que tem cidadania americana e vive no país há 19 anos, compareceu à Corte, mas foi impedida de acompanhar a etapa inicial. Por telefone, ela informou que um desenho de bomba em uma folha de caderno, que teria sido encontrado com as coisas do brasileiro, dentro de um exemplar do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, foi descartado como prova. O advogado Robert Normandin, do Estado de Massachusetts e que defende Lemos, disse à irmã do rapaz que ele estava todo em inglês e ele não sabe escrever no idioma estrangeiro. Lemos está preso na penitenciária de Cambridge, em Massachusetts. Dinagel diz que ele está com fortes dores nas costas por causa de uma queda na prisão e que não tem acompanhamento médico. Ela acrescenta que o Consulado brasileiro foi procurado, mas não está auxiliando. Em abril, autoridades de Santa Catarina, de onde é Lemos, e sua família iriam pedir ao Itamaraty que intercedesse para sua extradição. A Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB-SC) havia disponibilizado dois advogados para acompanharem o caso no Brasil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.