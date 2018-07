Brasileiro acusado de latrocínio é preso na Bélgica

A Polícia Federal, em parceria com a Interpol na Bélgica, prendeu no dia 4 de setembro em Anderlecht um brasileiro de 19 anos acusado de latrocínio. Por cerca de dois meses, policiais federais da Interpol, em Minas, investigaram o acusado e o localizaram na Bélgica, para onde ele fugiu usando um passaporte falso. O local exato de seu paradeiro foi descoberto no dia 2 e transmitido à Interpol, que efetivou a prisão. O crime ocorreu em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, em 18 de março deste ano. Os trâmites legais para sua extradição para o Brasil já estão sendo cumpridos e em breve ele estará à disposição da Justiça brasileira.