Brasileiro anônimo faz leilão de peças raras em Buenos Aires

Um brasileiro anônimo entregou 850 peças inéditas do mundo do espetáculo para serem leiloadas esta semana no Banco Ciudad, de Buenos Aires, segundo informações do banco.

O leilão do tesouro cultural será realizado em três sessões, começando nesta terça-feira e terminando na quinta-feira.

A lista de objetos está avaliada inicialmente em oitocentos mil pesos (cerca de R$ 365 mil) e reúne desde uma jaqueta vermelha e um chapéu de Michael Jackson, autografados pelo artista, uma guitarra de Eric Clapton, também autografada pelo seu dono, a um almanaque original com a imagem de Marilyn Monroe nua, de 1955.

A assessoria de imprensa do Banco Ciudad informou à BBC Brasil que o brasileiro, dono das peças, que moraria em Buenos Aires, de acordo com a imprensa local, "pediu que sua identidade não fosse revelada".

Os objetos incluem certificados de autenticidade, de acordo com os responsáveis pelo leilão que será realizado em uma das tradicionais sedes do banco, no centro da cidade, onde as ofertas costumam acontecer semanalmente.

Inédito

A jaqueta de couro vermelha de Michael Jackson terá preço inicial de dez mil pesos e ele a teria usado quando cantava Beat it, de acordo com o jornal Clarin, de Buenos Aires.

A guitarra elétrica Squier Strato, de Clapton, será leiloada a partir de cinco mil pesos.

"É a primeira vez que realizamos um leilão com este porte e características no país. E trabalhamos oito meses para organizá-lo", disse o chefe de leilões do banco, Carlos Rocca.

"No caso de Marilyn temos o almanaque original e o que foi censurado porque ela estava nua. E os dois com provas de autenticidade", afirmou à emissora de televisão TN (Todo Notícias).

Pouco antes do anúncio do leilão, os objetos foram expostos ao público no mesmo local onde serão leiloados.

A arrematação começará com relíquias do cinema argentino, como posters de filmes clássicos no país, e inclui fotos do ator Ricardo Darín ('O Segredo dos seus olhos', Oscar 2010 de melhor filme estrangeiro) no inicio da sua carreira.

Nesta quarta, será a vez das fotos e outros objetos internacionais, incluindo a de Marilyn. Na quinta, a venda pública inclui a jaqueta de Jackson, a guitarra de Clapton, uma réplica de uma arma usada no filme Star Trek, de 1979, além de objetos do filme Titanic, entre outras joias do mundo do espetaculo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.