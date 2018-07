Brasileiro aproveita câmbio e viaja ao exterior

Em outubro, essa conta registrou saldo negativo de US$ 785 milhões, ante US$ 652 milhões em setembro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. Em novembro, até o último dia 20, o déficit de viagens somou US$ 400 milhões, refletindo despesas (gastos de brasileiros no exterior) de US$ 702 milhões e receitas (gastos de estrangeiros no Brasil) de US$ 302 milhões.

O chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, avaliou que os déficits mais elevados dessa conta refletem, além da valorização do real ante o dólar, a recuperação da renda dos brasileiros. Segundo ele, como o Brasil é um dos países que se saíram melhor na crise, há também mais confiança da população em relação a se manter empregada e com renda, o que favorece as viagens de brasileiros ao exterior.