Brasileiro conta como sobreviveu a campo de concentração

Há mais de seis décadas vivendo no Brasil, o engenheiro Thomas Venetianer, de 75 anos, é um dos poucos sobreviventes ainda vivos do Holocausto, quando milhares de judeus morreram assassinados em campos de concentração por forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial.

Em entrevista à BBC Brasil, Venetianer contou que parte de sua família foi morta pelas mãos do ex-comissário de polícia húngaro Laszlo Csatary, de 97 anos. Considerado o criminoso nazista mais procurado do mundo, Csatary está há um mês em prisão domiciliar, após ser descoberto por repórteres do jornal britânico The Sun, em Budapeste.

Durante a ocupação nazista na Hungria, Csatary foi comandante do gueto responsável por enviar cerca de 15,7 mil judeus ao campo de Auschwitz, no sul da Polônia, um dos mais conhecidos centros de tortura do regime de Adolf Hitler (1889-1945). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.