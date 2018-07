Brasileiro criou o ciclo vicioso do fogo A queimada de florestas para abrir espaço para os plantios ainda é, infelizmente, uma prática cultural muito comum no Brasil. O hábito está presente do caboclo que não tem recurso e usa o fogo para suprir a falta de ferramentas aos grandes proprietários de terra que tentam diminuir os custos ou até na vida de quem mora na cidade, limpa o quintal e põe fogo para "limpar" a sujeira.