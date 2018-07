Brasileiro desaparece em trilha no Malauí O economista brasileiro Gabriel Buchmann, de 28 anos, desapareceu no dia 17, quando escalava o Monte Mulanje, no Malauí, na África. Ele entrou no país no dia 10 pela fronteira com a Zâmbia, em Chibata. Segundo informações repassadas à família pelo diretor da montanha, Carl Bruessow, Buchmann teria dispensado a ajuda do guia local durante o trajeto. ?Segundo sua versão (do guia), a qual obviamente não podemos confirmar, Gabriel dispensou sua ajuda, a uma altura de 2 mil metros, por volta das 12 horas?, escreveu a namorada do economista, Cristina Reis, numa carta enviada ao Itamaraty, ontem. As buscas foram iniciadas dois dias depois do desaparecimento, no domingo. A família do economista só foi informada na segunda-feira, pela chancelaria francesa - Buchmann tem dupla nacionalidade.