Brasileiro é acusado de forjar sequestro na Argentina

O brasileiro Bruno Santo dos Santos, de 25 anos, foi detido na quarta-feira, em Buenos Aires, pela acusação de simular o próprio sequestro. O estudante de medicina foi preso por policiais federais argentinos na agência do Banco do Brasil, no centro de Buenos Aires, quando tentava sacar o dinheiro transferido pelos pais para pagar o suposto resgate. A assessoria da Polícia Federal Argentina informou à BBC Brasil que Santos vai permanecer preso até que a Justiça dê um parecer sobre seu caso. De acordo com as autoridades argentinas, não existe um prazo para que a Justiça avalie e conclua a investigação. A gerência do Banco do Brasil na capital argentina diz que o estudante chegou a entregar um documento no caixa para que pudesse receber a ordem de pagamento de 15 mil pesos (cerca de R$ 10 mil reais). O brasileiro foi, então, detido - junto com um argentino e um uruguaio que o acompanhavam. Na última sexta-feira, a Polícia Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, telefonou para o Consulado do Brasil para dizer que tinha recebido uma ligação da família do rapaz e que precisava do apoio da Polícia Federal argentina. O caso foi acompanhado pela Divisão Anti-Sequestro da Argentina, que cercou a agência bancária à espera do rapaz. Santos havia ligado para a família, dito que havia sido sequestrado e que o resgate deveria ser depositado no Banco do Brasil. "Foi, no mínimo, uma ingenuidade dele, já que o saque, no caso de ordem de pagamento, só pode ser feito pelo beneficiário da remessa. Ou seja, ele mesmo, o que possibilitou a atuação dos federais", afirmou Ricardo Lot, gerente do Banco do Brasil na capital argentina. O estudante já prestou uma série de depoimentos à Polícia argentina e permanece preso na Divisão Anti-Sequestro, em Buenos Aires. O uruguaio e o argentino que o acompanhavam também continuam presos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.