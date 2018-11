Brasileiro é condenado à prisão perpétua na Suíça

Segundo a Justiça, no dia do crime ele havia marcado encontro com um traficante de drogas na cidade de Lucerna. Ao chegar ao local marcado, tocou a campainha do apartamento errado. Invadiu o local e espancou uma mulher de 77 anos até deixá-la inconsciente. No apartamento estava a neta dela, de 4 anos, que foi estuprada.

Por meio de um teste de DNA, o brasileiro foi identificado e logo detido pela polícia local. Procurado, o Itamaraty não quis dar detalhes sobre o brasileiro nem sobre o processo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.