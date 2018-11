Brasileiro é encontrado morto na Nova Zelândia O brasileiro Alexandre Titoni, de 23 anos, foi encontrado morto em Queenstown, na Nova Zelândia. A notícia chegou à família, em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, ontem. As primeiras investigações indicam que o rapaz deixou o carro, com chaves e documentos, estacionado perto de um parque. O corpo estava, sem parte das roupas, próximo de um penhasco de onde pode ter caído. A polícia neozelandesa quer saber se Titoni foi vítima de acidente ou de crime. O brasileiro estava em situação regular na Nova Zelândia, onde trabalhava na construção civil com a intenção de juntar dinheiro para voltar e montar um negócio no início do ano que vem. Segundo relatos de familiares e amigos, ele gostava de natação, musculação e esportes radicais.