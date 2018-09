Brasileiro e namorada são assassinados na Argentina O brasileiro Ego Esterling foi assassinado na madrugada de ontem no distrito argentino de Villa Nueva, município de Guaymallén, na província de Mendoza. Ele foi morto a pancadas, de forma "selvagem", segundo definiram fontes policiais. Uma das hipóteses indica que Esterling teria sido atacado enquanto dormia na casa de sua namorada argentina, que também foi morta. De acordo com as autoridades do país, Esterling era um empresário dedicado ao setor de exportações de alho, um dos principais produtos da região. Ambos corpos foram descobertos pelo filho de Laura, de três anos. O menino avisou seus avós maternos, que moram na casa vizinha. Segundo informações extra-oficiais, tanto Esterling, de 40 anos, quanto Laura, de 28, teriam tentado resistir, já que existem sinais de violência no quarto de dormir, onde os dois corpos foram localizados pela polícia. No entanto, os pais da jovem nada ouviram da casa ao lado. A polícia de Mendoza não tem pistas sobre o autor dos crimes. Especulações sobre os motivos indicam que os assassinatos poderiam ter ocorrido em uma tentativa de roubo, mas o dinheiro e as jóias que estavam dentro da ampla casa não foram levados, nem sequer os celulares do casal. As autoridades apuram se os assassinatos ocorreram por vingança ligada a questões comerciais. Esterling dedicava-se à exportação de alho e Laura era dona de um galpão usado como depósito. A hipótese de crime passional também é investigada. O ex-marido de Laura - e pai do menino - passou pela casa no domingo à tarde, alegando que foi avisado por telefone do crime. O chefe das investigações, Juan Carlos Caleri, afirmou que "todas as hipóteses estão sendo levadas em conta". Sobre eventuais objetos roubados, Caleri disse que "há um elemento que está faltando" na casa. No entanto, se recusou a revelar qual seria esse "elemento". Uma das hipóteses citadas pela imprensa em Guaymallén é que Esterling teria levado a Mendoza uma quantia substancial de dinheiro, que teria desaparecido.