Brasileiro é nomeado diretor de órgão global do café

"Robério Oliveira Silva foi nomeado por consenso pelo Conselho Internacional do Café", disse a autoridade à Reuters.

Oliveira Silva possui ampla experiência no setor brasileiro de café e já foi diretor do Departamento de Café do Ministério da Agricultura.

Anteriormente ele foi o secretário-geral da Associação de Países Produtores de Café (APPC) e secretário-geral da Federação Brasileira de Exportadores de Café (FEBEC).

Os termos da nomeação do diretor-executivo foram especificados pelo Conselho Internacional do Café, que esteve reunido esta semana, em Londres, segundo o dirigente da OIC.

De acordo com os costumes atuais, o mandato do diretor-executivo têm sido de cinco anos e pode ser renovado, disse ele.

A Organização Internacional do Café é a principal organização intergovernamental para a commodity, reunindo governos exportadores e importadores para lidar com os desafios enfrentados no setor mundial do café.

Os governos membros da OIC representam 97 por cento da produção mundial de café e mais de 80 por cento do consumo mundial.

(Reportagem de David Brough)