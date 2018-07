Brasileiro é preso com ecstasy em aeroporto de Salvador Cerca de 48 mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos quarta-feira no Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães, em Salvador. É a maior apreensão de ecstasy registrada no Estado da Bahia, de acordo com a Polícia Federal (PF). Um passageiro brasileiro, identificado como D.G.V.F, de 19 anos, natural de Natal, passava pelo sistema de Raio-X da Receita Federal no aeroporto quando a droga foi identificada.