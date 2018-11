Brasileiro é preso no Paquistão Um brasileiro foi preso na sexta-feira em Islamabad, no Paquistão, depois de atrapalhar o período de orações dentro de uma mesquita. De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, Rodrigo Moreto Cubek é do Paraná e foi detido por policiais paquistaneses por "perturbação da ordem pública".