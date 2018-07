Brasileiro é preso por enviar ameaça de bomba em avião O estudante Francisco Fernando Cruz, de 22, foi preso na última quinta-feira, 9, no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, após ser identificado como o autor de mensagens eletrônicas com ameaças de bomba em um avião. Com família em Sorocaba, interior de São Paulo, Cruz está morando temporariamente na cidade americana de Montclair, em Nova Jersey, onde faz um curso de publicidade.