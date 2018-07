Brasileiro é uma das vítimas do Sandy nos EUA Um brasileiro foi confirmado como sendo uma das vítimas da passagem do furacão Sandy pelos Estados Unidos. Tiago Ferreira Neto, de 54 anos, morreu na segunda-feira após o carro em que estava bater em uma árvore caída em Greenburgh, no Estado de Nova York, segundo informou um jornal local. A rede americana CNN também lista o brasileiro como uma das vítimas da tempestade.