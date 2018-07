Brasileiro está preso nos EUA acusado de matar os pais

O crime ocorreu na manhã de terça-feira, 16. Na ocasião, Júnior, que fazia tratamento para depressão há cerca de seis meses, chegou a uma delegacia todo sujo de sangue e informando que havia matado a própria família. Quando a polícia foi até a casa, na pequena cidade de Harrison, constatou que ele falava a verdade.

Na residência estavam os corpos de Ruthléia Pereira, de 58, natural de Governador Valadares (MG), seu marido Carlos Campos Trinidad, de 56, de Belo Horizonte, e a neta do casal, Gabriela Morales, de 3. A mãe de Gabriela e irmã do acusado, Priscila Pereira, de 28, também natural de Governador Valadares, trabalhava em uma missão no Haiti quando a família foi morta.

Uma tia de Ruthléia, Lindaura da Silva Mattos, que vive em São Paulo mas seguiu para a casa da família em Governador Valadares ao saber do crime, contou que a sobrinha deixou o Vale do Rio Doce há mais de 30 anos para viver nos Estados Unidos. Mas, segundo Lindaura, a família é muito unida e Ruthléia vinha ao Brasil pelo menos duas vezes por ano. "Ela foi primeira sobrinha. É um sofrimento que não desejamos para ninguém", desabafou.