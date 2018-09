Brasileiro fica entre finalistas de show de calouros britânico

Um brasileiro conseguiu um lugar entre os 16 finalistas do programa de calouros britânico X Factor, que teve 12 milhões de telespectadores na noite de sábado, 9. Wagner Fiúza Carrilho, um professor de educação física aposentado de 54 anos, foi escolhido em uma repescagem na categoria de candidatos acima dos 28 anos.

Em sua primeira apresentação no programa do canal ITV, ele cantou Indigo, sucesso de Pavarotti, e recebeu elogios dos jurados.

"Não consegui tirar os olhos dele", disse a cantora Natalie Imbruglia.

Na fase seguinte, batizada de "campo de treinamento", outra jurada, a cantora Nicole Scherzinger, do grupo Pussycat Dolls, ficou emocionada ao ouvir Wagner cantar. "Há algo verdadeiro e honesto nele", disse a cantora, que também é namorada do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Repescagem - Inicialmente, Wagner foi eliminado na última fase antes dos shows ao vivo pelo jurado Louis Walsh. No X Factor, cada um dos quatro jurados permanentes fica responsável por uma categoria e tenta levar um de seus artistas a vencer o programa.

Neste ano, Simon Cowell ficou com a categoria dos grupos, a cantora Cheryl Cole é a responsável pelas meninas, a cantora e atriz australiana Danii Minogue ficou com os meninos e empresário do mundo da música Louis Walsh é o "mentor" dos artistas com mais de 28 anos.

Cada um deles escolheu três atos para participarem das finais ao vivo, mas numa decisão surpresa, os jurados puderam escolher mais um artista para representar sua categoria.

Louis Walsh foi até a casa de Wagner, em Birmingham, no norte da Inglaterra para dar a notícia de que ele participaria do programa ao vivo. "Quando Louis me disse que eu voltaria ao show, ele me trouxe de volta do mundo dos mortos. Eu fui ressuscitado", disse o brasileiro.

'Estereótipo' - Em sua primeira apresentação ao vivo na televisão britânica, Wagner Carrilho cantou um medley de She Bangs, de Ricky Martin, e Love Shack, do grupo B52s.

Simon Cowell disse que foi a performance "mais louca" que ele já viu na vida.

A escolha de músicas causou polêmica. Uma brasileira que se identificou como também disse num comentário no site do X Factor que o programa tinha errado feio com o candidato.

"Só porque ele é brasileiro não quer dizer que ela tenha que cantar salsa com palmeiras e um bongo. Isso é tão errado e estereotipado! Ele é um cantor de ópera e merecia cantar uma ópera."

Outra telespectadora, Julia, descreveu a apresentação de Wagner como "muito divertida", mas disse achar que não vai durar muito.

De acordo com as casas de apostas britânicas, Wagner era o que tinha a maior chance de ser eliminado depois do show de sábado, mas, para a surpresa de muitos, ele continua no programa.

Na noite de domingo, o candidato com o menor número de votos do público, o italiano Nicolo Festa, foi eliminado imediatamente, enquanto os outros dois menos votados, a cantora Katie Waissel e o grupo FYD, voltaram a cantar. A decisão passou então para os jurados, que decidiram eliminar também o grupo FYD.