Brasileiro marca na vitória do La Coruña Com um gol do meio-campista Juca, o Deportivo derrotou o Villarreal por 1 a 0, ontem em La Coruña, e passou a ocupar o quinto lugar no Campeonato Espanhol, com nove pontos. O Villarreal segue com apenas dois. Também ontem, o Zaragoza bateu o Getafe por 3 a 0. Outros jogos: Osasuna 1 x 0 Gijon, Espanyol 0 x 0 Xerez e Mallorca 3 x 0 Valladolid.