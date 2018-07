Brasileiro morre no Caminho de Santiago

O último contato de Gilbert com a família foi feito por e-mail, em 6 de março, da cidade de Saint Jean Pied de Port, na França. O executivo escreveu que ainda não tinha certeza se pegaria o caminho pelos Pirineus ou algum outro. Nevava muito e havia poucos peregrinos na trilha. Ele afirmou que o contato por celular seria difícil, mas assegurou que daria notícias assim que possível. "Tínhamos alguma preocupação, mas não pensávamos que isso ia acontecer", disse sua irmã, Sônia Janeri Toledo.

Para a família, Gilbert morreu no dia 7 na trilha dos Pirineus, já que seu corpo foi encontrado a cinco horas de caminhada do ponto de partida. O consulado brasileiro em Barcelona informou a parentes que o executivo pode ter morrido de enfarte, mas ainda não há confirmação da perícia.

A família aguarda agora o laudo da perícia para poder trazer o corpo de Gilbert ao Brasil. O receio é de que, caso o laudo não saia até terça-feira os procedimentos tenham de ser adiados para depois da Semana Santa.

Gilbert trabalhava em uma empresa de logística canadense no Brasil e chegou a morar no Canadá, onde obteve a cidadania do país. Ele deixa um filho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.