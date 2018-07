Brasileiro pode começar o ano-novo com chuva O início da noite de réveillon poderá ter pancadas de chuva e em algumas regiões, raios, rajadas de vento e potencial para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Porém, no decorrer da noite e madrugada as condições de chuva diminuem gradativamente. Amanhã o tempo segue abafado com sol entre nuvens e temperaturas variando entre a mínima de 19ºC e a máxima de 30ºC. No período da tarde retornam as pancadas de chuva para a Capital paulista. A propagação de uma frente fria causa chuvas mais generalizadas, o que eleva o risco de alagamentos, no final de semana.