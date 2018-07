Brasileiro prepara livro com fotos de 12 anos de andanças pelo Japão

Um fotógrafo brasileiro de 63 anos está percorrendo todo o território japonês para registrar as mais belas paisagens do país. Matsuo Sato, que já gastou pouco mais de 1.500 rolos de filme em 12 anos de trabalho, prepara agora um livro com as melhores imagens captadas pelo Japão. Sato conta que a escolha das fotos foi uma das etapas mais complicadas, pois o arquivo dele tem perto de 20 mil fotos de todo o arquipélago japonês. "Foi mais difícil até do que tirar as fotos", brinca Sato, que já fez exposições em várias cidades japonesas e também no Brasil no ano passado. Em fase de produção, a obra deve chegar ao mercado ainda neste semestre. Será lançada no Japão, mas o fotógrafo pretende publicá-la no país natal também. "Meu objetivo é divulgar a história, a cultura e a natureza do Japão ao povo brasileiro", resume o profissional. Integração Engenheiro mecânico por profissão, Sato passou a investir na fotografia após chegar ao Japão, onde mora há 17 anos. Fez cursos e comprou bons equipamentos e, há seis anos, abriu uma empresa de fotografia. O projeto de rodar o Japão e clicar as mais diversas paisagens surgiu há 12 anos. "A primeira coisa que me chamou a atenção quando cheguei ao país foi a paisagem deslumbrante, principalmente por causa das estações do ano bem definidas", lembra. Sato começou então a colecionar fotos de natureza. "Depois, fui me interessando pela história e cultura local, então comecei a fotografar templos, museus e festivais", conta. Mas os cenários próximos de onde morava não eram suficientes para satisfazer a curiosidade do brasileiro. Foi por isso que ele e a esposa japonesa, Hiroko Nishino, resolveram colocar o pé na estrada. A bordo de uma van, adaptada com cama, televisor e outros acessórios, eles percorrem todos os cantos do país com o único objetivo de captar cenas do cotidiano e paisagens esplendorosas. Durante a jornada, algumas fotos ficaram marcadas para Sato. Uma delas é de um pôr-do-sol. "Demorei dez anos para conseguir a cena que queria, com o Monte Fuji ao fundo", explica ele, que teve de voltar ao mesmo lugar dez vezes em anos consecutivos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.