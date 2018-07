Brasileiro 'que acha ser gay' é astro de BB britânico

Sob a promessa de ser o "mais cosmopolita" e com participantes "dos quatro cantos do mundo", começou, na quinta-feira, a nova edição do programa Big Brother britânico – com um brasileiro entre os moradores da casa.

O estudante Rodrigo Lopes, de 23 anos, é meio italiano e diz ter se mudado para a Grã-Bretanha em busca de uma vida melhor. Ele foi descrito pela apresentadora do programa britânico como um rapaz "que acha que pode ser gay", já que atualmente "sai com homens e mulheres em quantidades iguais", embora "não fosse interessado em homens antes de vir para a Grã-Bretanha".

Entre os outros 15 concorrentes, estão uma ex-coelhinha da Playboy, um rico empresário formado na prestigiosa Universidade de Oxford, um estudante de moda iraniano que "lamenta não ter um pênis maior", um líder estudantil indiano virgem e uma cantora russa que fez sucesso no seu país natal.

Logo nos primeiros minutos do programa, os competidores ficaram sabendo que antes de poder entrar na casa, vão ter que cumprir algumas tarefas. Quem não cumpri-las, vai enfrentar o voto popular e pode ser expulso no domingo.

Nestes primeiros dias, os 16 "moradores" vão dormir no chão da sala e não vão ter acesso à cozinha ou ao banheiro.

Para tomar banho, vão usar um balde com água fria da torneira e só vão comer mingau oferecido pelo Big Brother.

Entre as outras novidades desta edição do BB britânico, está a proibição de falsos romances – para chamar a atenção do público. Para evitar fingimento, os outros moradores vão ser convocados a votar sobre a sinceridade do affair de seus colegas.